Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного телевидения

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль нанес удар по штаб-квартире гостелерадиокомпании Ирана (IRIB). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Минздрав Ирана: в результате ударов Израиля ранены 1,8 тыс. человек.
Департамент по связям с общественностью IRIB предупредил о возможных перебоях в работе радио и телевидения. Момент атаки был запечатлен в прямом эфире. После удара вещание IRIB было временно остановлено.
В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что израильские военные в настоящий момент наносят новую серию ударов по иранской столице. В сообщении ЦАХАЛ однако отмечается, что атака направлена против «военных целей» в Тегеране.
Одновременно с этим израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что один из ударов Израиля пришелся на здание иранской гостелерадиокомпании. Газета отметила, что незадолго до этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что IRIB «вот-вот исчезнет».
Израильская армия одновременно с сообщениями о новой волне атак по Тегерану также проинформировала о нанесении нового удара по Ливану. В армейской пресс-службе отметили, что его целью была ликвидация участника вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла».-0-