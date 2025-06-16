Рыженков обсудил с послом Ирана новый виток эскалации в регионе

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча министра иностранных дел Максима Рыженкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи состоялась 16 июня в Минске. Собеседники рассмотрели текущее развитие двусторонней и многосторонней повесток, особое внимание уделив текущей ситуации вокруг нового витка эскалации между Израилем и Ираном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.