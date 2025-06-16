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Рыженков обсудил с послом Ирана новый виток эскалации в регионе

«Министр подтвердил, что диалог и переговоры являются единственным способом разрешения любой конфликтной ситуации», — проинформировали в МИД.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча министра иностранных дел Максима Рыженкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи состоялась 16 июня в Минске. Собеседники рассмотрели текущее развитие двусторонней и многосторонней повесток, особое внимание уделив текущей ситуации вокруг нового витка эскалации между Израилем и Ираном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

«Министр подтвердил, что диалог и переговоры являются единственным способом разрешения любой конфликтной ситуации. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, находящейся под контролем МАГАТЭ», — проинформировали в МИД.

Посол Ирана в свою очередь довел позицию Тегерана относительно развития текущей ситуации, выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения, а также обозначил подходы Ирана к урегулированию конфликта. -0-

Фото МИД.