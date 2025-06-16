Минобразования: стали известны результаты ЦТ от 2 июня

Сегодня стали известны результаты одного из двух основных дней проведения централизованного тестирования (ЦТ) от 2 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве рассказали, что 2 июня в ЦТ по 10 профильным предметам приняло участие 30,9 тыс. человек. Максимально возможный результат 100 баллов получили 724 абитуриента, из них 181 — по математике, 509 — по иностранным языкам.
Сообщается, что средний тестовый балл по биологии составил 56,4, по иностранному языку — 51,2, по математике — 42,6, по географии — 68,7, по всемирной истории (новейшее время) — 57,8.
В Минобразования отметили, что сертификаты с результатами абитуриенты смогут получить с 1 июля в тех пунктах проведения, где они принимали участие в ЦТ.