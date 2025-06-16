Трамп призвал Иран и Израиль к мирным переговорам

Перед вылетом в Канаду на саммит G7 Дональд Трамп выражал надежду на сделку между Ираном и Израилем. Ранее в тот же день глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что «скоро между Израилем и Ираном настанет мир», также отметив, что США «не имеют отношения» к израильской военной операции.