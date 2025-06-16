Майе Санду и Никушору Дану выдвинуты обвинения в государственной измене и фальсификации выборов: Прокурор из Молдовы подала на президентов жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии

Уголовная жалоба против Майи Санду и Никушора Дана. Президентам Молдовы и Румынии выдвинуты обвинения в государственной измене и фальсификации выборов!
Председатель партии Moldova Mare, экс-прокурор Виктория Фуртунэ подала уголовную жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии, обвинив президента Республики Молдова Майю Санду и президента Румынии Никушор Дана в государственной измене и причастности к фальсификации выборов.
Согласно официальному заявлению партии Moldova Mare, документ касается предполагаемого незаконного политического сотрудничества между румынскими и молдавскими лидерами в контексте президентских выборов в Румынии.
Фуртунэ утверждает, что публичное заявление, сделанное Никушором Даном 10 июня с трибуны администрации президента Молдовы, является «самоотречением». Дан якобы признал, что получал материально-техническую и политическую поддержку от Майи Санду и партии ПАС во время своей избирательной кампании в Румынии.
«То, что для некоторых звучит как безобидное “проевропейское” заявление, на юридическом языке называется государственной изменой — статья 394 Уголовного кодекса Румынии. Главный вопрос: кто из лидеров двух стран пришел к власти благодаря воле народа, а кто — благодаря влиянию сети SOROS-USAID?» — говорится в заявлении партии Moldova Mare.
Виктория Фуртунэ призывает распространить уголовное расследование на Никушора Дана, которого она считает соучастником действий, якобы затронувших политический суверенитет Румынии.
«Суверенитет не обсуждается в обмен на лояльность внешним спонсорам. Народное голосование не обсуждается в посольствах. Румыния и Молдова — не марионетки, которыми можно торговать», — заявила лидер партии Moldova Mare.
Она заявила, что последует «исторический судебный процесс», и призвала румынские судебные власти серьезно отнестись к этим обвинениям.
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