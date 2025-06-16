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Маск предупредил о риске дефолта в США при текущей финансовой политике

«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — заявил он.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель Илон Маск предупредил о риске дефолта в США в случае, если текущая финансовая политика в стране не изменится. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X, сообщает ТАСС.

«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — заявил он.

Поводом для комментария стала публикация аккаунта Wall Street Mav, где отмечалось, что около 25% налоговых поступлений федерального бюджета США тратится только на обслуживание процентов по госдолгу, который достиг $37 трлн. При этом годовые доходы бюджета составляют порядка $5 трлн.

К публикации был прикреплен график роста национального долга США с 1960-х годов по 2025 год. На графике видно, что с начала 2000-х годов госдолг начал расти особенно стремительно и уже превысил установленный ранее лимит в $36,1 трлн. -0-