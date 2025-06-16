Белорусам рассказали, кто может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

Кто в Беларуси может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказала адвокат Минской городской коллегии адвокатов Инесса Ловягина.
В Беларуси нуждающимися в улучшении жилищных условий, в частности, признаются:
— граждане, которые обеспечены общей площадью жилого помещения менее 15 кв.м на одного человека, а в столице Беларуси — менее 10 кв.м.;
— граждане, у которых нет жилья по месту работы, а также лица без определенного места жительства;
— те, кто проживает в помещениях, которые не соответствуют санитарным и техническим требованиям;
— молодые семьи;
— лица, проживающие в специальных домах и социальных пансионатах;
— граждане, проживающие в общежитиях;
— дети-сироты, а также дети, которые остались без попечения родителей;
— граждане, проживающие в арендном или социальном жилье.
Чтобы стать на учет, следует обратиться в исполком, сельсовет либо администрацию района по месту жительства.