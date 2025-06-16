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Белорусам рассказали, кто может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

Кто в Беларуси может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказала адвокат Минской городской коллегии адвокатов Инесса Ловягина.

Кто в Беларуси может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказала адвокат Минской городской коллегии адвокатов Инесса Ловягина.

В Беларуси нуждающимися в улучшении жилищных условий, в частности, признаются:

— граждане, которые обеспечены общей площадью жилого помещения менее 15 кв.м на одного человека, а в столице Беларуси — менее 10 кв.м.;

— граждане, у которых нет жилья по месту работы, а также лица без определенного места жительства;

— те, кто проживает в помещениях, которые не соответствуют санитарным и техническим требованиям;

— молодые семьи;

— лица, проживающие в специальных домах и социальных пансионатах;

— граждане, проживающие в общежитиях;

— дети-сироты, а также дети, которые остались без попечения родителей;

— граждане, проживающие в арендном или социальном жилье.

Чтобы стать на учет, следует обратиться в исполком, сельсовет либо администрацию района по месту жительства.