ЕК: страны Евросоюза заплатили высокую цену за прекращение закупок газа из России

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие страны Европейского союза уже заплатили высокую цену за прекращение закупок газа из России. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что Еврокомиссия не рассматривает компенсаций за отказ от российского газа для стран, которые этого еще не сделали. «Нет, мы не предлагаем компенсации. Многие страны уже закончили импортировать энергоресурсы из России, заплатив за это высокую цену, это было очень трудно для них», — сказал Йоргенсен, комментируя план ЕК по полному запрету странам Евросоюза закупать российский газ в 2027 году.
Он также отметил, что полный запрет странам ЕС закупать газ должен остаться в силе после завершения конфликта в Украине. «Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. По моему мнению, даже если мир в Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — считает еврокомиссар.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия «заблокировали на встрече министров энергетики стран Евросоюза план Еврокомиссии по запрету поставок нефти, газа и ядерного топлива из России для государств Евросоюза», но «борьбу за его отмену еще предстоит вести». 17 июня Еврокомиссия должна публично представить первую часть этого плана, которая касается запрета российского газа. -0-