ЕК: страны Евросоюза заплатили высокую цену за прекращение закупок газа из России

Он также отметил, что полный запрет странам ЕС закупать газ должен остаться в силе после завершения конфликта в Украине. «Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. По моему мнению, даже если мир в Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — считает еврокомиссар.