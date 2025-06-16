Нетаньяху не исключил убийство верховного лидера Ирана

Комментируя публикацию The Wall Street Journal о сигналах Ирана через арабских посредников к прекращению огня и возобновлению ядерных переговоров с США, израильский премьер говорит, что Тегеран стремится продолжать «фальшивые переговоры» и «водить за нос» Вашингтон, в то же время наращивая арсенал баллистических ракет и создавая ядерное оружие. «Они хотят продолжать создавать две угрозы существованию Израиля, пока они разговаривают. Этого не произойдет», — заявил он.