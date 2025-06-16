«Это положит конец конфликту»: Нетаньяху допустил, что Израиль попытается убить Али Хаменеи

Глава израильского правительства также отверг информацию The Wall Street Journal о готовности Тегерана прекратить боевые действия и возобновить переговоры по ядерной программе: «Они лгут, тянут время и продолжают создавать ядерное оружие, угрожая существованию Израиля. Мы не позволим этому случиться».