Ключи к миру на Ближнем Востоке — в руках Москвы

Также нельзя сбрасывать со счетов энергетическую составляющую. Стабильность на мировых нефтяных рынках важна и для России, и для Америки. Обе страны не заинтересованы ни в обрушении цен, ни в их резком росте. Сценарий контролируемой нестабильности — удобен для всех: он позволяет маневрировать, не выходя за пределы допустимого. А кто способен удерживать этот баланс? Только тот, кто одновременно имеет рычаги влияния на Иран и поддерживает прямой канал связи с Израилем. Это точно не Брюссель и уж тем более не ООН. Это — Москва.