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ЕК: Запрет ЕС закупать газ у России должен остаться и после конфликта на Украине

Еврокомиссия планирует полностью запретить странам ЕС закупать российский газ с 2027 года, и этот запрет должен сохраниться даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Источник: Life.ru

«Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — сказал Йоргенсен на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия намерена в июне представить законодательную инициативу, которая предусматривает поэтапное сокращение поставок российского газа в Евросоюз с целью их полного прекращения к 2027 году. Как заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, в руководстве ЕС понимают, что обсуждение этой темы может вызвать полемику, но считают такую реакцию естественной.