ЕК: Запрет ЕС закупать газ у России должен остаться и после конфликта на Украине

«Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — сказал Йоргенсен на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.