МИД Ирана после атаки на штаб-квартиру гостелерадио призвал Совбез ООН вмешаться

Днем в понедельник Израиль нанес удар по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB. Агентство NourNews разместило видео, на котором засвидетельствована атака на телестудию. На видео видно, как по студии был нанесен удар. Произошло задымление, после чего ведущая покинула кадр. Ведущий IRIB позднее заявил, что как минимум четыре бомбы попали в здание.