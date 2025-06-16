Житель европейской страны угрожал премьер-министру отрубить голову

Инцидент произошел в городе Толна, где местный суд санкционировал арест подозреваемого. В ходе обыска у него изъяли холодное оружие — меч, который мог быть использован для нападения. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на жизнь человека, за что ему грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время он дает показания, которые проверяются следствием.