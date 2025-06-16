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Житель европейской страны угрожал премьер-министру отрубить голову

В Венгрии задержали мужчину, угрожавшего Виктору Орбану расправойВ Венгрии правоохранительные органы арестовали 44-летнего мужчину, который в соцсетях опубликовал видео с угрозами в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана.

В Венгрии правоохранительные органы арестовали 44-летнего мужчину, который в соцсетях опубликовал видео с угрозами в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана. Как сообщает издание 24.hu, задержанный обещал «отрубить голову Орбану мечом».

Инцидент произошел в городе Толна, где местный суд санкционировал арест подозреваемого. В ходе обыска у него изъяли холодное оружие — меч, который мог быть использован для нападения. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на жизнь человека, за что ему грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время он дает показания, которые проверяются следствием.

Это не первый случай угроз в адрес венгерского лидера. В октябре 2024 года сербский политик Александр Вулин заявлял, что против Орбана готовилось покушение из-за его позиции по Украине. Власти Венгрии пока не комментируют возможные мотивы задержанного.