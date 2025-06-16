ЦАХАЛ заявила об ударе по «центру связи ВС Ирана», показав фото здания ГТРК IRIB

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал против Израиля военную операцию «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. Иран начал ответную операцию под названием «Истинное обещание 3». По данным на текущий момент, израильские авиаудары привели к гибели свыше 220 человек на территории Ирана, более 1000 получили ранения. Со своей стороны, Израиль сообщает о 24 погибших и около 600 пострадавших в результате иранских атак за последние три дня. Противостояние продолжается, стороны обмениваются ударами. Так, сегодня, 16 июня, Израиль обрушил на Иран новую волну ракетных ударов и призвал народ бежать. ударил по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB прямо во время выпуска новостей. Момент попал в прямой эфир.