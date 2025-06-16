Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили об ударе Израиля по району, где находится бюро агентства

Сотрудники были срочно эвакуированы, и с момента получения уведомления связь с ними была потеряна.
Позже глава Ruptly в Тегеране смог выйти на связь и подтвердил, что все работники покинули опасную зону.
«Теперь он спешит домой, чтобы успеть эвакуировать семью», — говорится в сообщении видеоагентства.
Ранее сообщалось, что Израиль совершил очередной сильный удар по территории Ирана, в Сети появились видео с разрушениями. На кадрах видно, что взрывы произошли недалеко от жилых районов. Армия обороны Израиля через соцсети распространяет предупреждения на фарси и арабском, призывая жителей Ирана эвакуироваться из домов, находящихся рядом с военными заводами.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Тегеран с целью уничтожения ядерных объектов. Иран назвал это объявлением войны и начал ответные обстрелы. В Иране с начала эскалации погибли более 220 человек, больше 1200 пострадали. В Израиле известно о 24 погибших на данный момент.