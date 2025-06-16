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Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили об ударе Израиля по району, где находится бюро агентства

Руководитель офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от местных властей о предстоящем ударе Израиля по жилому району, где находится бюро видеоагентства. Об этом сообщает RT.

Источник: Life.ru

Сотрудники были срочно эвакуированы, и с момента получения уведомления связь с ними была потеряна.

Позже глава Ruptly в Тегеране смог выйти на связь и подтвердил, что все работники покинули опасную зону.

«Теперь он спешит домой, чтобы успеть эвакуировать семью», — говорится в сообщении видеоагентства.

Ранее сообщалось, что Израиль совершил очередной сильный удар по территории Ирана, в Сети появились видео с разрушениями. На кадрах видно, что взрывы произошли недалеко от жилых районов. Армия обороны Израиля через соцсети распространяет предупреждения на фарси и арабском, призывая жителей Ирана эвакуироваться из домов, находящихся рядом с военными заводами.

Напомним, 13 июня Израиль атаковал Тегеран с целью уничтожения ядерных объектов. Иран назвал это объявлением войны и начал ответные обстрелы. В Иране с начала эскалации погибли более 220 человек, больше 1200 пострадали. В Израиле известно о 24 погибших на данный момент.