Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили об ударе Израиля по району, где находится бюро агентства

Ранее сообщалось, что Израиль совершил очередной сильный удар по территории Ирана, в Сети появились видео с разрушениями. На кадрах видно, что взрывы произошли недалеко от жилых районов. Армия обороны Израиля через соцсети распространяет предупреждения на фарси и арабском, призывая жителей Ирана эвакуироваться из домов, находящихся рядом с военными заводами.