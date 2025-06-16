CBS News: Трамп не собирается подписывать заявление G7 по Ирану

Президент США Дональд Трамп не планирует поддержать совместное заявление стран «Большой семерки» по конфликту Израиля с Ираном, в котором содержится призыв к обеим сторонам защищать мирных граждан. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
«Журналисты получили доступ к черновому варианту документа G7 по Ирану. Трамп не намерен подписывать этот документ», — говорится в сообщении.
Источники также сообщили, что Трамп продолжит последовательную политику в отношении Ирана, направленную на недопущение, чтобы страна обладала ядерным оружием. В проекте заявления G7 также говорится о мониторинге ядерной программы Ирана, необходимости соблюдения мер безопасности и призывах к деэскалации между Тегераном и Тель-Авивом.
Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран, скорее всего, достигнут соглашения о прекращении боевых действий, но для этого может потребоваться время.