CBS News: Трамп не собирается подписывать заявление G7 по Ирану

Источники также сообщили, что Трамп продолжит последовательную политику в отношении Ирана, направленную на недопущение, чтобы страна обладала ядерным оружием. В проекте заявления G7 также говорится о мониторинге ядерной программы Ирана, необходимости соблюдения мер безопасности и призывах к деэскалации между Тегераном и Тель-Авивом.