Российский сенатор назвал условие ввода европейских войск на Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал условие ввода европейских войск на Украину. Об этом пишет NEWS.ru.
В беседе с изданием сенатор заявил, что отправить войска на Украину без поддержки США Европейский союз не сможет из-за ограниченных логистических и разведывательных возможностей.
Позиция ЕС в отношении Москвы и Киева остается однозначной, но его потенциал ограничен в политическом плане, отметил Пушков.
По его словам, такую крупную военную операцию невозможно осуществить без американской помощи.
Ранее Пушков процитировал слова профессора Лэтема о расширении НАТО и угрозе России.