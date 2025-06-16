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Российский сенатор назвал условие ввода европейских войск на Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал условие ввода европейских войск на Украину.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал условие ввода европейских войск на Украину. Об этом пишет NEWS.ru.

В беседе с изданием сенатор заявил, что отправить войска на Украину без поддержки США Европейский союз не сможет из-за ограниченных логистических и разведывательных возможностей.

Позиция ЕС в отношении Москвы и Киева остается однозначной, но его потенциал ограничен в политическом плане, отметил Пушков.

По его словам, такую крупную военную операцию невозможно осуществить без американской помощи.

Ранее Пушков процитировал слова профессора Лэтема о расширении НАТО и угрозе России.