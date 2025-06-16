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В МИД Ирана назвали атаку на гостелерадиокомпанию IRIB преступлением

Исмаил Багаи призвал СБ ООН остановить Израиль.

Улар по зданию иранской телерадиокомпании IRIB является преступлением, Совет Безопасности ООН должен остановить агрессию Израиля, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Исмаил Багаи.

«Нападение на Гостелерадио — еще одно жестокое преступление (Израиля — ред.)… СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии… израильского режима против народа Ирана», — написал он в соцсети Х*.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля ударила по штаб-квартире иранского государственного телевидения во время выпуска новостей. Вещание прервали на короткое время, а уже спустя несколько минут телеведущая Сахар Эмами вернулась в эфир.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпркуратуры.