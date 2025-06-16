В МИД Ирана назвали атаку на гостелерадиокомпанию IRIB преступлением

«Нападение на Гостелерадио — еще одно жестокое преступление (Израиля — ред.)… СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии… израильского режима против народа Ирана», — написал он в соцсети Х*.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля ударила по штаб-квартире иранского государственного телевидения во время выпуска новостей. Вещание прервали на короткое время, а уже спустя несколько минут телеведущая Сахар Эмами вернулась в эфир.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпркуратуры.