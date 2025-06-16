Мокрого места не останется: Эксперт оценил вероятность израильского ядерного удара по Ирану

«При нынешних условиях Израиль понимает, что на применение ядерного оружия, даже тактического — сразу последует ответ со стороны Ирана и тех стран, которые его поддерживают. Если будет “ответка”, то от Израиля, мягко говоря, мокрого места не останется. Это третья мировая война», — рассказал эксперт в беседе с сайтом MK.ru.