Мокрого места не останется: Эксперт оценил вероятность израильского ядерного удара по Ирану

Эксперт напомнил слова одного из основателей государства Израиль Голды Меир о том, что страна может использовать ядерный арсенал в безвыходном положении. Однако, по мнению Попова, современные условия исключают такой сценарий.
«При нынешних условиях Израиль понимает, что на применение ядерного оружия, даже тактического — сразу последует ответ со стороны Ирана и тех стран, которые его поддерживают. Если будет “ответка”, то от Израиля, мягко говоря, мокрого места не останется. Это третья мировая война», — рассказал эксперт в беседе с сайтом MK.ru.
Попов также отметил, что в случае истощения сил Израиль вряд ли сможет рассчитывать на прямую военную поддержку более мощных игроков, так как это чревато глобальной эскалацией конфликта.
Напомним, 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, целью которой является уничтожение ядерных объектов Исламской республики. В Тегеране назвали действия еврейского государства объявлением войны и стали наносить ответные удары. С начала горячей фазы конфликта в Иране погибли свыше 220 человек, более 1200 пострадали. Израильская сторона сообщала о 24 погибших.