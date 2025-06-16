Владимир Путин поздравил «Артек» со 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил всемирно известный детский центр «Артек» в Крыму с вековым юбилеем. Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.
«Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что «Артек», сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы буквально преобразился, стал современной, устремленной в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе.
Как писал сайт KP.RU, 24 мая Владимир Путин поздравил газету «Комсомольская правда» со 100-летним юбилеем. Президент подчеркнул, что, как и миллионы людей, любит издание за оптимизм и свежий взгляд.