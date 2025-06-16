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Владимир Путин поздравил «Артек» со 100-летним юбилеем

Легендарный детский лагерь «Артек» в Крыму отмечает вековой юбилей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил всемирно известный детский центр «Артек» в Крыму с вековым юбилеем. Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

«Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что «Артек», сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы буквально преобразился, стал современной, устремленной в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе.

Как писал сайт KP.RU, 24 мая Владимир Путин поздравил газету «Комсомольская правда» со 100-летним юбилеем. Президент подчеркнул, что, как и миллионы людей, любит издание за оптимизм и свежий взгляд.