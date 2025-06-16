Евсеенко: односторонние меры без разрешения Совбеза ООН являются нарушением международного права

Он также подчеркнул: «В каждой ситуации в мире односторонние принудительные меры оказывают негативное воздействие на права человека, включая право на жизнь, право на здоровье, право на свободу от голода, право на достаточный уровень жизни, питание, образование, труд и жилище и право на развитие. Односторонние санкции и чрезмерное соблюдение требований пагубно сказываются на реализации всех аспектов права на здоровье всех людей в странах, находящихся под санкциями, включая доступ к необходимым лекарствам, медицинским учреждениям, медицинскому оборудованию и квалифицированной медицинской помощи».