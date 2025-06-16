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Евсеенко: односторонние меры без разрешения Совбеза ООН являются нарушением международного права

«Тематика односторонних принудительных мер уже не первый год является предметом обсуждения Генеральной Ассамблеи, ее основных комитетов, Совета ООН по правам человека, а также других органов и организаций системы ООН», — обратил внимание дипломат.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые односторонние меры без разрешения Совета Безопасности или с чрезмерным выполнением такого разрешения, которые не могут быть квалифицированы как ответные ограничения или контрмеры, являются незаконными с точки зрения международного права. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко 16 июня на заседании Генассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Беларусь с площадки ООН призвала к прекращению преступной практики односторонних принудительных мер.

«Тематика односторонних принудительных мер уже не первый год является предметом обсуждения Генеральной Ассамблеи, ее основных комитетов, Совета ООН по правам человека, а также других органов и организаций системы ООН, — обратил внимание дипломат. — В ходе обсуждений этой темы небольшая группа государств, которые используют подобные меры как инструмент для продвижения своей внешней политики, постоянно стараются ввести государства-члены в заблуждение откровенной ложью и подменой понятий относительно предмета, содержания и эффектов односторонних санкций».

«Любые односторонние меры без разрешения Совета Безопасности или с чрезмерным выполнением такого разрешения, которые не могут быть квалифицированы как ответные ограничения или контрмеры, являются незаконными с точки зрения международного права и представляют собой односторонние принудительные меры, которые были осуждены в многочисленных резолюциях Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи», — выразил мнение Павел Евсеенко.

Он также подчеркнул: «В каждой ситуации в мире односторонние принудительные меры оказывают негативное воздействие на права человека, включая право на жизнь, право на здоровье, право на свободу от голода, право на достаточный уровень жизни, питание, образование, труд и жилище и право на развитие. Односторонние санкции и чрезмерное соблюдение требований пагубно сказываются на реализации всех аспектов права на здоровье всех людей в странах, находящихся под санкциями, включая доступ к необходимым лекарствам, медицинским учреждениям, медицинскому оборудованию и квалифицированной медицинской помощи».

Белорусский дипломат отметил, что этот факт касается всех видов ОПМ вне зависимости от их формально заявленных целей или задач, включая в том числе экономические, финансовые, политические или любого другого рода ориентированные на все государство или целенаправленные или секторальные меры, которые применяются к другим государствам, физическим лицам, компаниям или другим неправительственным образованиям.

«Реальной целью ограничительных принудительных мер является желание изменить политику или поведение другого государства, добиться от него подчинения в осуществлении его суверенных прав, обеспечить преимущества любого рода или предупредить, принудить или наказать государство, против которого введены санкции», — подчеркнул Павел Евсеенко.

«Государства, вводящие односторонние санкции, квалифицируют их как инструмент внешней политики и как административный механизм, чтобы не допустить использования гарантий соблюдения процессуальных норм, презумпции невиновности и справедливого судебного разбирательства. ОПМ, способы их применения и их избыточное соблюдение приводят к грубым нарушениям прав человека страны, находящейся под санкциями», — резюмировал заместитель постоянного представителя Беларуси. -0-