Евсеенко: односторонние меры без разрешения Совбеза ООН являются нарушением международного права

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые односторонние меры без разрешения Совета Безопасности или с чрезмерным выполнением такого разрешения, которые не могут быть квалифицированы как ответные ограничения или контрмеры, являются незаконными с точки зрения международного права. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко 16 июня на заседании Генассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Беларусь с площадки ООН призвала к прекращению преступной практики односторонних принудительных мер.
«Тематика односторонних принудительных мер уже не первый год является предметом обсуждения Генеральной Ассамблеи, ее основных комитетов, Совета ООН по правам человека, а также других органов и организаций системы ООН, — обратил внимание дипломат. — В ходе обсуждений этой темы небольшая группа государств, которые используют подобные меры как инструмент для продвижения своей внешней политики, постоянно стараются ввести государства-члены в заблуждение откровенной ложью и подменой понятий относительно предмета, содержания и эффектов односторонних санкций».
«Любые односторонние меры без разрешения Совета Безопасности или с чрезмерным выполнением такого разрешения, которые не могут быть квалифицированы как ответные ограничения или контрмеры, являются незаконными с точки зрения международного права и представляют собой односторонние принудительные меры, которые были осуждены в многочисленных резолюциях Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи», — выразил мнение Павел Евсеенко.
Он также подчеркнул: «В каждой ситуации в мире односторонние принудительные меры оказывают негативное воздействие на права человека, включая право на жизнь, право на здоровье, право на свободу от голода, право на достаточный уровень жизни, питание, образование, труд и жилище и право на развитие. Односторонние санкции и чрезмерное соблюдение требований пагубно сказываются на реализации всех аспектов права на здоровье всех людей в странах, находящихся под санкциями, включая доступ к необходимым лекарствам, медицинским учреждениям, медицинскому оборудованию и квалифицированной медицинской помощи».
Белорусский дипломат отметил, что этот факт касается всех видов ОПМ вне зависимости от их формально заявленных целей или задач, включая в том числе экономические, финансовые, политические или любого другого рода ориентированные на все государство или целенаправленные или секторальные меры, которые применяются к другим государствам, физическим лицам, компаниям или другим неправительственным образованиям.
«Реальной целью ограничительных принудительных мер является желание изменить политику или поведение другого государства, добиться от него подчинения в осуществлении его суверенных прав, обеспечить преимущества любого рода или предупредить, принудить или наказать государство, против которого введены санкции», — подчеркнул Павел Евсеенко.
«Государства, вводящие односторонние санкции, квалифицируют их как инструмент внешней политики и как административный механизм, чтобы не допустить использования гарантий соблюдения процессуальных норм, презумпции невиновности и справедливого судебного разбирательства. ОПМ, способы их применения и их избыточное соблюдение приводят к грубым нарушениям прав человека страны, находящейся под санкциями», — резюмировал заместитель постоянного представителя Беларуси. -0-