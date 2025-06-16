Политолог Шаповалов: блицкриг Израиля против Ирана провалился

Блицкриг Израиля против Ирана провалился, заявил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее сообщалось, что КСИР, который является частью вооруженных сил исламской республики, намерен продолжить операции против Израиля до полного уничтожения еврейского государства.
«На самом деле, конечно, это очень относительный вопрос. Если вести речь о том, что Израиль ликвидировал ряд крупных высокопоставленных государственных деятелей, ученых Ирана, а Иран не ответил тем же, то как будто бы преимущество у Израиля. По количеству убитых детей и женщин, тоже преимущество у Израиля. Но в то же самое время очевидно, что эти показатели весьма относительны, поскольку, во-первых, несопоставимые масштабы стран, демографический потенциал Ирана и Израиля. Во-вторых, все-таки Израиль попытался решить все блицкригом, однако этого ему не удалось. Также полностью развенчана дискредитированная неуязвимость Израиля, то есть так называемый “Железный купол”. Агенты Моссада были пойманы и уничтожены в Иране, что развеело еще один миф о непобедимости спецслужбы. Исходя из всех этих факторов, я бы не стал вести речь о том, что у Израиля есть какое-то преимущество. При этом его нет и у Ирана. В этой ситуации скорее по отдельным компонентам преимущества есть у Израиля, по отдельным — у Ирана», — сказал собеседник издания.
До этого Шаповалов рассказывал aif.ru, что у Ирана и Израиля нет достаточно ресурсов, чтобы полностью уничтожить друг друга.
Иранский лидер Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что если США не остановят Израиль, Тегеран ответит более жестким ответом.