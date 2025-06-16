Политолог Шаповалов: блицкриг Израиля против Ирана провалился

«На самом деле, конечно, это очень относительный вопрос. Если вести речь о том, что Израиль ликвидировал ряд крупных высокопоставленных государственных деятелей, ученых Ирана, а Иран не ответил тем же, то как будто бы преимущество у Израиля. По количеству убитых детей и женщин, тоже преимущество у Израиля. Но в то же самое время очевидно, что эти показатели весьма относительны, поскольку, во-первых, несопоставимые масштабы стран, демографический потенциал Ирана и Израиля. Во-вторых, все-таки Израиль попытался решить все блицкригом, однако этого ему не удалось. Также полностью развенчана дискредитированная неуязвимость Израиля, то есть так называемый “Железный купол”. Агенты Моссада были пойманы и уничтожены в Иране, что развеело еще один миф о непобедимости спецслужбы. Исходя из всех этих факторов, я бы не стал вести речь о том, что у Израиля есть какое-то преимущество. При этом его нет и у Ирана. В этой ситуации скорее по отдельным компонентам преимущества есть у Израиля, по отдельным — у Ирана», — сказал собеседник издания.