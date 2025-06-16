Иран начал новую ракетную атаку по Израилю

20:53 ❗️ Армия Израиля сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана.
F-14 — истребитель-перехватчик четвертого поколения, производился в США с середины 1970-х. Поставлялся в Иран и используется ВВС страны поныне. Снят с вооружения в США с 2006 года.
20:50 Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.
20:43 Израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в интервью ABC News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
20:35 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства, началась работа по их перехвату.
«После получения оповещения населению предписывается зайти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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