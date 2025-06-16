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Иран начал новую ракетную атаку по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства, сообщили в пресс-службе ведомства. Перед этим Вооруженные силы Ирана призвали эвакуировать жителей города Бней-Брак в предместье Тель-Авива в преддверии атаки по расположенным там военным объектам. В свою очередь, Израиль сегодня обстрелял здание государственного телерадиовещания Ирана прямо во время прямого эфира, а Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

20:53 ❗️ Армия Израиля сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана.

F-14 — истребитель-перехватчик четвертого поколения, производился в США с середины 1970-х. Поставлялся в Иран и используется ВВС страны поныне. Снят с вооружения в США с 2006 года.

20:50 Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.

20:43 Израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в интервью ABC News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

20:35 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства, началась работа по их перехвату.

«После получения оповещения населению предписывается зайти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

20:30 Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию по последним события в конфликте Ирана и Израиля.