«Военное преступление»: В иранском МИДе дали оценку нападению израильской армии на здание национального телеканала

Параллельно с этим, в интервью каналу ABC News, Нетаньяху допустил возможность ликвидации верховного лидера Ирана, Хаменеи. Премьер-министр считает, что подобный шаг не усилит напряженность, а, наоборот, положит конец текущему конфликту. Нетаньяху также подчеркнул, что приоритетной целью для Тель-Авива являются ведущие иранские ученые-ядерщики. Он призвал США поддержать Израиль, мотивируя это тем, что Иран продолжает наращивать свой ядерный потенциал. По словам Нетаньяху, Иран ведет «фальшивые переговоры», обманывая США, и Израиль обладает «очень надежными разведданными», подтверждающими это.