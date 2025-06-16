Россиянина арестовали по подозрению в связях с криминальным авторитетом

В Киргизии задержан 50-летний россиянин Дмитрий Овчинников, которого местные правоохранительные органы подозревают в связях с организованной преступностью. По данным телегра-канала Mash, мужчину, известного под прозвищем Димон, обвиняют в причастности к воровскому сообществу — его называют киллером и «смотрящим» за русскоязычными заключенными в северных регионах страны.
Овчинников отвергает все обвинения. Поводом для его ареста стало присутствие на свадьбе сына криминального авторитета Камчибека Кольбаева (Коли Киргиза) в 2021 году. Кольбаев, лидер транснациональной преступной группировки, был убит спецназом в Бишкеке в 2023 году. После его гибели активы на сумму около миллиарда долларов перешли государству.
Овчинников, имеющий российское гражданство, проживает в Киргизии с семьей — женой и четырьмя детьми. Ранее он работал охранником, риелтором и управляющим в клинике. Во время спецоперации на Украине он поддерживал бойцов добровольческого отряда БАРС-1, отправляя им гуманитарную помощь.
Сейчас задержанный жалуется на давление со стороны силовиков. В суде 9 июня он передал адвокату записку, в которой сообщил, что в камере его избивали люди в масках, применяли электрошокер и требовали признать вину. Из-за пыток у него ухудшилось здоровье. Бойцы СВО, которым он помогал, призвали не оставлять его без поддержки.