Россиянина арестовали по подозрению в связях с криминальным авторитетом

Сейчас задержанный жалуется на давление со стороны силовиков. В суде 9 июня он передал адвокату записку, в которой сообщил, что в камере его избивали люди в масках, применяли электрошокер и требовали признать вину. Из-за пыток у него ухудшилось здоровье. Бойцы СВО, которым он помогал, призвали не оставлять его без поддержки.