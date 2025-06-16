Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было большой ошибкой

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ коллективного Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был большой ошибкой. Об этом в рамках нынешнего саммита Группы семи (G7) заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
«Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (президент России Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА) более не присутствует за столом переговоров», — отметил Трамп.
По его словам, Вашингтон понимает Москву, если она не испытывает большого желания вести диалог с теми, кто несет ответственность за случившееся. «Путин беседует со мной. Он не говорит ни с кем другим на Западе», — указал Трамп.
В формат G7 на сегодняшний день входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия была участницей международного клуба 17 лет, с 1997 года. В 2014 году западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к формату «Большой семерки».-0-