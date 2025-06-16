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Bloomberg: Трамп хочет видеть мир, где Украина по его приказу сдается России

Президент США Дональд Трамп убежден в абсолютном контроле над ключевыми сферами не только в США, но и в мире. В том числе над решением о капитуляции Украины, считает американское информационное агентство Bloomberg.

Трамп убежден в своей способности диктовать условия не только в США, но и на международной арене.

Президент США Дональд Трамп убежден в абсолютном контроле над ключевыми сферами не только в США, но и в мире. В том числе над решением о капитуляции Украины, считает американское информационное агентство Bloomberg.

«У Дональда Трампа есть четкое и простое представление о том, как все должно работать. Он всем говорит, что делать, и они это делают. Украина сдается России. Дания отдает ему Гренландию. Панама отдает ему канал», — приводит агентство характеристику взглядов президента.

Bloomberg отмечает, что подобный подход основан на убеждении Трампа в своей способности диктовать условия не только внутри страны, но и на международной арене. Агентство подчеркивает, что Трамп рассматривает процессы государственного управления и внешней политики как сферу, где возможно полное подчинение интересам США.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о снижении вовлеченности администрации Трампа в урегулирование конфликта на Украине и уменьшении публичной поддержки Киева, что сопровождалось сокращением дипломатической активности США по этому вопросу. Такое изменение внешнеполитических приоритетов Белого дома отмечалось на фоне заявлений высокопоставленных чиновников о возможности выхода Вашингтона из переговорного процесса.