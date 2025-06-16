Беларусь с площадки ООН призвала к прекращению преступной практики односторонних принудительных мер

«Генеральная Ассамблея ООН уже неоднократно выражала глубокую обеспокоенность тем, что, несмотря на рекомендации, принятые по этому вопросу самой Генассамблеей, Советом по правам человека, Комиссией по правам человека и участниками недавних крупных конференций ООН, и вопреки общему международному праву и уставу, односторонние принудительные меры по-прежнему вводятся в действие и применяются со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Последствиями для социально-гуманитарной деятельности и социально-экономического развития стран, включая и экстерриториальные последствия, создающие дополнительные препятствия для полного осуществления всех прав человека народами и отдельными лицами, находящимися под юрисдикцией подсанкционных государств», — подчеркнул белорусский дипломат.