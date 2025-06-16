Президент России Владимир Путин является единственным мировым лидером, который сохраняет прямые контакты с руководством Ирана, Израиля и США. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев о возможной посреднической роли Москвы на Ближнем Востоке.
«В. В. Путин оказался единственным (!) мировым лидером, который в эти дни сохраняет прямые контакты с высшими руководителями и Ирана, и Израиля, и США, чем не могут похвастаться ни (президент Франции Эммануэль — прим. ред.) Макрон, ни (канцлер Германии Фридрих — прим. ред.) Мерц», — написал сенатор.
Косачев подчеркнул, что оба европейских политика проявили себя в этой крайне сложной ситуации как политиканы, думающие только о собственной политической выгоде в любых обстоятельствах. Циники, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что высказывание французского президента о якобы невозможности России выступать в роли посредника на переговорах по разрешению кризиса между Израилем и Ираном прилетает бумерангом по самому политику. По словам политика, Макрон продолжает изображать из себя неонаполенона и пытается диктовать кому и как быть посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.