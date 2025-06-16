Косачев: Путин — единственный лидер, имеющий контакты с Ираном, Израилем и США

Как писал сайт KP.RU, ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что высказывание французского президента о якобы невозможности России выступать в роли посредника на переговорах по разрешению кризиса между Израилем и Ираном прилетает бумерангом по самому политику. По словам политика, Макрон продолжает изображать из себя неонаполенона и пытается диктовать кому и как быть посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.