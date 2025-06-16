США предсказали крах из-за Ирана

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец “Америка” на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — заявил Карлсон.