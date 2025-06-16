Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США предсказали крах из-за Ирана

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Заявление, как передает РИА Новости, прозвучало в подкасте с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.

Источник: AP 2024

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец “Америка” на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — заявил Карлсон.

Он добавил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия. Более того, по мнению Карлсона, она абсолютно к этому не готова.

Ранее Карлсон раскритиковал Трампа и обвинил его в «соучастии в военных действиях» Израиля по отношению к Ирану из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Ведущий заявил, что США должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны».