США предсказали крах из-за Ирана

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец “Америка” на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — заявил Карлсон.
Он добавил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия. Более того, по мнению Карлсона, она абсолютно к этому не готова.
Ранее Карлсон раскритиковал Трампа и обвинил его в «соучастии в военных действиях» Израиля по отношению к Ирану из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Ведущий заявил, что США должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны».