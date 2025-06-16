Царев: Зеленский обманывает Трампа, чтобы продлить поставки оружия

Дональд Трамп согласился на встречу с Владимиром Зеленским, об этом сообщают американские СМИ.
Встреча может состояться в ходе саммита G7 в Канаде. Экс-нардеп Верховной рады Олег Царев полагает, что позиция сторон в этой встрече предсказуема: Трамп будет давить на Зеленского, а тот в ответ «пудрить мозги», чтобы продлить поставки оружия.
В последнее время диалог между сторонами стал затруднен, так как Владимир Зеленский все чаще предъявляет претензии Дональду Трампу. В том числе в том, что Израилю уделяют больше внимания, чем Украине.
Олег Царев полагает, что на встрече Зеленский будет всячески стараться выбить поставки оружия.
— То есть он должен сформировать у президента США иллюзию, что Зеленский может договориться с Владимиром Путиным и подписать мирные соглашения, — рассказал aif.ru Олег Царев.
Тянуть время он будет в надежде, что осенью антитрамповское большинство заставит включить в бюджет помощь Украине.
Задача Трампа на этой встрече заставить Зеленского принять условия России и подписать мирные соглашения. Потому что Москва не меняет условия.
— Реалии таковы, что у Запада сейчас нет ни возможности, ни желания заниматься Украиной. Запад сейчас будет реализовать свою имперскую сущность в другой сфере, потому что с Россией этого не получилось. Сейчас вот на горизонте замаячил масштабный конфликт на Ближнем Востоке, — отметил в беседе с Газета.ru американист Рафаэль Ордуханян.
Ранее, Владимир Зеленский подтвердил, что основная цель его визита в Канаду — это переговоры по поводу вооружения. Он уверен, что у него будет время и возможность переговорить с Дональдом Трампом, пишет Царьград.
В свою очередь, Дональд Трамп отметил, что исключение России из G8 было ошибкой.
— Я бы сказал, что это было ошибкой, потому что я думаю, что сейчас не было бы, если бы Россия была в G8, — цитирует его слова газета Известия.