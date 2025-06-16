Царев: Зеленский обманывает Трампа, чтобы продлить поставки оружия

— Реалии таковы, что у Запада сейчас нет ни возможности, ни желания заниматься Украиной. Запад сейчас будет реализовать свою имперскую сущность в другой сфере, потому что с Россией этого не получилось. Сейчас вот на горизонте замаячил масштабный конфликт на Ближнем Востоке, — отметил в беседе с Газета.ru американист Рафаэль Ордуханян.