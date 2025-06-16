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Макгрегор: Устранение Зеленского станет победой для России

Дуглас Макгрегор заявил, что устранение Владимира Зеленского не является невыполнимой задачей для российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Устранение главы киевского режима Владимира Зеленского станет победой для России в конфликте на Украине. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Победа — это устранение Зеленского и всей шайки преступников в Киеве. Вот и все», — заявил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Макгрегор подчеркнул, что задача по устранению Зеленского не является невыполнимой для военнослужащих Вооруженных сил России. При этом американский полковник в отставке считает, что РФ занимает сильную позицию в конфликте на Украине.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, который напомнил, что Владимир Зеленский не является легитимным лидером Украины. При этом российский президент подчеркнул, что из-за статуса главы киевского режима с ним нельзя подписывать соглашения о мире.