Устранение главы киевского режима Владимира Зеленского станет победой для России в конфликте на Украине. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Победа — это устранение Зеленского и всей шайки преступников в Киеве. Вот и все», — заявил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Макгрегор подчеркнул, что задача по устранению Зеленского не является невыполнимой для военнослужащих Вооруженных сил России. При этом американский полковник в отставке считает, что РФ занимает сильную позицию в конфликте на Украине.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, который напомнил, что Владимир Зеленский не является легитимным лидером Украины. При этом российский президент подчеркнул, что из-за статуса главы киевского режима с ним нельзя подписывать соглашения о мире.