Reuters: США открыто поддержали Путина и бросили вызов группе G7

Заявление прозвучало накануне встречи лидеров стран G7, которые собрались для обсуждения конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Перед официальным началом саммита президент США Дональд Трамп выразил мнение, что решение об исключении России из состава G8 являлось ошибочным. РФ не присутствует за столом переговоров, однако остальные участники продолжают «тратить много времени на обсуждение России», что лишь усложняет ведение любых переговоров, заявил Трамп.