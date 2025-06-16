Reuters: США открыто поддержали Путина и бросили вызов группе G7

Трамп открыто поддержал Путина.
На саммите G7 («Большой семерки») США открыто поддержали президента РФ Владимира Путина. Американский лидер Дональд Трамп подверг критике решение об исключении России из G8 («Большой восьмерки»). Об этом сообщает агентство Reuters.
«Открытое заявление Трампа о поддержке президента России Владимира Путина стало первым вызовом для некогда сплоченной группировки [G7], которая изо всех сил пыталась обрести единство, поскольку Вашингтон отступает от [политики группы]», — передает Reuters. Саммит открылся 15 июня и продлится до 17 числа.
Заявление прозвучало накануне встречи лидеров стран G7, которые собрались для обсуждения конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Перед официальным началом саммита президент США Дональд Трамп выразил мнение, что решение об исключении России из состава G8 являлось ошибочным. РФ не присутствует за столом переговоров, однако остальные участники продолжают «тратить много времени на обсуждение России», что лишь усложняет ведение любых переговоров, заявил Трамп.