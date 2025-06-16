Эскалация конфликта Израиля и Ирана: что пишут мировые СМИ

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю с применением ракет и беспилотников. Обострение конфликта продолжается. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удары по Израилю будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия своего руководства. СМИ пишут о применении гиперзвукового оружия, диверсиях «Моссада» и переговорах через арабских посредников.