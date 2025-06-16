Эскалация конфликта Израиля и Ирана: что пишут мировые СМИ

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю с применением ракет и беспилотников. Обострение конфликта продолжается. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удары по Израилю будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия своего руководства. СМИ пишут о применении гиперзвукового оружия, диверсиях «Моссада» и переговорах через арабских посредников.
Tasnim
Иран применил гиперзвуковое оружие при ударах по Израилю и допускает возможность увеличения числа таких атак в рамках текущего конфликта. Сообщается, что ракеты смогли преодолеть систему ПРО Израиля и успешно поразить назначенные цели.
Bloomberg
Эксперты предупреждают о риске затяжной войны между Израилем и Ираном, если Тель-Авиву не удастся устранить цели и иранскую ядерную программу. В Израиле опасаются длительного конфликта, но в целом согласились с аргументами Нетаньяху в пользу операции против Ирана.
Times of Israel
Армия обороны Израиля впервые применила новую систему ПВО «Барак Маген», с помощью которой за ночь были перехвачены восемь иранских беспилотников. По данным военных, с начала конфликта израильский флот перехватили около 25 дронов, запущенных из Ирана.
СМИ: насколько надежна израильская система ПВО, которую пробил Иран
Иран наносит удары по уязвимым районам Израиля, избегая критически важной инфраструктуры, но число жертв и разрушений растет, включая жилые кварталы крупных городов. Несмотря на многослойную систему ПВО и помощь американских систем, Израиль не может полностью остановить масштабные ракетные обстрелы. В то же время «Железный купол» успешно нейтрализует до 30% атак, подтвердив свою репутацию.
Watan
Press TV
Иранские спецслужбы обнаружили на своей территории управляемые по интернету противотанковые ракетные комплексы Spike, размещенные агентами Израиля. Эти системы предназначались для подавления иранской противовоздушной обороны, однако точное место их расположения не раскрывается.
The Wall Street Journal
Иран через арабских посредников дал понять о готовности прекратить эскалацию конфликта с Израилем и вернуться к переговорам по ядерной программе при условии невмешательства США. При этом Тегеран сохраняет возможность ответных действий, подчеркивая мирный характер своей ядерной программы.
СМИ: как «Моссад» смог организовать диверсионные операции на территории Ирана
Израильская разведка «Моссад» несколько месяцев готовилась к атакам на Иран, тайно размещая агентов по всей стране для управления беспилотниками и зенитными ракетами. Спецагенты ввозили запчасти и боеприпасы с дистанционным управлением в чемоданах, грузовиках и контейнерах. Первая волна ударов была направлена на иранских военных, ученых и системы ПВО. Кроме того, Израиль применял кибератаки и другие скрытые операции, используя технологии с искусственным интеллектом.
NBC
Изначально Трамп выступал против военных действий Израиля против Ирана, предпочитая переговоры, но перед началом ударов признал оправданность израильских опасений по ядерной программе Тегерана и дал молчаливое одобрение операции. Американские чиновники уточнили, что Трамп не одобрил все, чего хотел Израиль. США рассматривают поддержку Израиля через логистику, обмен разведданными и радиоэлектронную борьбу.
CNN
Трамп пытается избежать прямого военного столкновения с Ираном, несмотря на давление республиканцев, требующих более жестких действий. Трамп отклонил израильский план ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но в случае атак Тегерана на американские объекты Вашингтон может ответить силой.
Reuters
Иран призвал Катар, Саудовскую Аравию и Оман обратиться к президенту США с просьбой оказать давление на Израиль ради немедленного прекращения огня, обещая взамен гибкость в ядерных переговорах.
Fars
Иран готовится к «очень большому удару» по Израилю в ближайшее время, заявил высокопоставленный представитель службы безопасности. Удар планируется после первой неудачной попытки.
Заказы пиццы около Пентагона рассекретили удар Израиля по Ирану
СМИ отметили рост заказов пиццы у Пентагона перед атакой Израиля на Иран, что подтвердило работу так называемого «Индекса пиццы Пентагона». Всплеск заказов зафиксировали 12 июня — за час до начала израильских ударов.