Политолог назвал главную цель Израиля в военном конфликте с Ираном

Ближайшие дни покажут, насколько Иран готов выдерживать удары Израиля, отметил Андрей Серенко.
Задача Израиля в военном конфликте с Ираном — в короткие сроки разрушить политическую систему исламской республики. Ядерная программа — только повод, а причина ракетных ударов в желании добиться смены власти в Тегеране, подчеркнул в интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.
Обезглавив руководство Ирана и его силовые структуры, Израиль рассчитывает добиться массовых беспорядков и усиления внутренних противоречий в стране, говорит политолог. «Для Тегерана это не новость. В прошлом году я был в иранской столице, и там уже говорили, что с помощью внешнего воздействия их систему не разрушить, поэтому враги будут пытаться действовать изнутри. В короткие сроки Израиль хочет уничтожить все руководство ключевых структур Ирана», — отметил собеседник URA.RU.
Насколько Иран готов к таким вызовам, покажут ближайшие дни, уверен Серенко. Пока, по его словам, политическая система страны воспринимает это как жесткий удар, но без паники. Если ей удастся выстоять ближайшие несколько дней, конфликт перерастет в затяжной, что будет неприятным сценарием для Израиля и поддерживающие его США.
У Соединенных Штатов в ирано-израильском конфликте свои интересы, добавил политолог. Цель Вашингтона — восстановить влияние на Ближнем Востоке и в Азии в целом, которое несколько ослабло после неудачных кампаний в Ираке и Афганистане.