Политолог назвал главную цель Израиля в военном конфликте с Ираном

Обезглавив руководство Ирана и его силовые структуры, Израиль рассчитывает добиться массовых беспорядков и усиления внутренних противоречий в стране, говорит политолог. «Для Тегерана это не новость. В прошлом году я был в иранской столице, и там уже говорили, что с помощью внешнего воздействия их систему не разрушить, поэтому враги будут пытаться действовать изнутри. В короткие сроки Израиль хочет уничтожить все руководство ключевых структур Ирана», — отметил собеседник URA.RU.