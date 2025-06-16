Путин поручил ввести новую должность в школах

«Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вводится во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях», — передает Кремль одно из поручений Путина. Оно было сделано по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых».