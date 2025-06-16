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Путин поручил ввести новую должность в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести во всех школах страны должность советника директора. Он будет отвечать за вопросы воспитательной работы и взаимодействия с детскими общественными объединениями.

Путин поручил ввести в школах должность советника директора.

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести во всех школах страны должность советника директора. Он будет отвечать за вопросы воспитательной работы и взаимодействия с детскими общественными объединениями.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРасширение действия «Пушкинской карты» и кино в школах: главные поручения Путина в сфере культуры.

«Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вводится во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях», — передает Кремль одно из поручений Путина. Оно было сделано по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых».

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что в 2025 году пройдет капитальный ремонт образовательных учреждений. В рамках него обновят 1518 объектов, включая школы, детские сады и колледжи. Соответствующие контракты уже заключены, а в некоторых учреждениях начался ремонт.