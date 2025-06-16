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Spectator: Россия стала единственным мостом между Ираном, Израилем и США

После израильских атак президент России Владимир Путин оказался единственным мировым лидером, который провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил британский журнал Spectator.

Путин связался со всеми стороными конфликта после израильских ударов.

После израильских атак президент России Владимир Путин оказался единственным мировым лидером, который провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил британский журнал Spectator.

«После израильских ударов Путин был единственным мировым лидером, который говорил по телефону с Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом», — написало издание. Там добавили, что из-за израильских военных ударов перед США встала сложная задача: предотвратить скачок цен на нефть, эскалацию конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, а также возможные атаки на американские объекты со стороны иранских союзников. Россия, обладающая тесными связями с Тегераном, станет «частью этого дипломатического балансирования».

Ранее, после атаки Израиля на Иран, Путин активировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Тегераном и провел телефонные переговоры с лидерами обеих стран, выразив соболезнования и осудив действия Израиля как противоречащие международному праву. Российский президент предложил посреднические услуги для деэскалации конфликта и подчеркнул важность политико-дипломатического урегулирования ситуации.