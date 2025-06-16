Spectator: Россия стала единственным мостом между Ираном, Израилем и США

Путин связался со всеми стороными конфликта после израильских ударов.
После израильских атак президент России Владимир Путин оказался единственным мировым лидером, который провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил британский журнал Spectator.
«После израильских ударов Путин был единственным мировым лидером, который говорил по телефону с Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом», — написало издание. Там добавили, что из-за израильских военных ударов перед США встала сложная задача: предотвратить скачок цен на нефть, эскалацию конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, а также возможные атаки на американские объекты со стороны иранских союзников. Россия, обладающая тесными связями с Тегераном, станет «частью этого дипломатического балансирования».
Ранее, после атаки Израиля на Иран, Путин активировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Тегераном и провел телефонные переговоры с лидерами обеих стран, выразив соболезнования и осудив действия Израиля как противоречащие международному праву. Российский президент предложил посреднические услуги для деэскалации конфликта и подчеркнул важность политико-дипломатического урегулирования ситуации.