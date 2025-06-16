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Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

Сообщается, что местные жители сообщили полиции о мощном взрыве, в результате которого фабрика обрушилась и рабочие оказались погребены под завалами. В результате взрыва погибли четыре женщины и девять человек получили ранения.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в северном штате Уттар-Прадеш в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Сообщается, что местные жители сообщили полиции о мощном взрыве, в результате которого фабрика обрушилась и рабочие оказались погребены под завалами. В результате взрыва погибли четыре женщины и девять человек получили ранения.

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Полиция начала расследование, ведутся спасательные работы. -0-