Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в северном штате Уттар-Прадеш в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.
Сообщается, что местные жители сообщили полиции о мощном взрыве, в результате которого фабрика обрушилась и рабочие оказались погребены под завалами. В результате взрыва погибли четыре женщины и девять человек получили ранения.
Состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Полиция начала расследование, ведутся спасательные работы. -0-