Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел Омана

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 16 июня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Султаната Оман Сайидом Бадром бин Хамадом бин Хумудом Аль-Бусаиди. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-оманского взаимодействия, а также международной и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Султанат Оман», — рассказали в пресс-службе МИД.
Министры отметили положительную динамику в развитии политического диалога, рост интереса к расширению экономических контактов, а также подтвердили готовность к реализации совместных проектов в сферах взаимного интереса, в частности, в области логистики, сельского хозяйства и высоких технологий.
Дипломаты также подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия в международных организациях, в первую очередь ООН и Движении неприсоединения. -0-