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Нетаньяху рассказал, какие цели Израиль преследует в Иране

По словам премьер-министра еврейского государства, туда входят три пункта: уничтожение ядерной программы, уничтожение ракетной программы и уничтожение «оси террора».

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Израиль преследует в ходе операции против Ирана три основные цели: уничтожение ядерной и ракетной программ республики, а также демонтаж так называемой оси террора — сети иранских сателлитов в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана», — сказал он.

Ранее Израиль заявлял только о двух основных целях операции: уничтожении ядерной и ракетной программ Тегерана.