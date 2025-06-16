Нетаньяху рассказал, какие цели Израиль преследует в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Израиль преследует в ходе операции против Ирана три основные цели: уничтожение ядерной и ракетной программ республики, а также демонтаж так называемой оси террора — сети иранских сателлитов в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.