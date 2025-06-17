Депутатская прикосновенность

Виктор и Егор Плюснины, а также Юрий Рогожников просили отменить приговор первой инстанции и оправдать их. Экс-депутат указывал, что не использовал свой статус для совершения преступления. В подтверждение этого он ссылался на письмо заместителя министра строительства региона (его данные в судебном акте не раскрываются.— «Ъ-Прикамье»), в котором чиновник сообщал, что никакую специальную информацию для участников проекта господин Плюснин не собирал, вся она была публичной и находилась в общем доступе. Осужденный считает также, что дом был построен лишь с незначительными недостатками, которые были устранены, а в плохое состояние объект пришел из-за «вандальных» действий со стороны детей-сирот, которые вселились в квартиры. По мнению всех осужденных, экспертиза дома, которая легла в основу обвинения, была выполнена с нарушениями, а другие исследования полностью опровергают версию следствия.