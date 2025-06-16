«Не плохая идея»: Трамп выступил за включение Китая в состав G7

Однако в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ группа вернулась к семи участникам, когда западные страны решили провести саммит без России в Брюсселе. Запад обвинил РФ во «вмешательстве в дела Украины и ввел против неё санкции». Российская сторона ответила на эти обвинения и заявила, что диалог с ней на языке санкций неэффективен.