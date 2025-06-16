Захарова назвала условия для перезагрузки отношений России и Европы

«“Перезагрузка” станет возможной с теми европейскими государствами, где появятся лидеры, ориентированные на интересы своих граждан. Способные свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму, готовые к прагматичному диалогу без предварительных условий», — сказала она в интервью проекту «ЕврАзимут».
Она добавила, что в основе взаимодействия России и стран Европы должны лежать такие принципы, как уважение суверенного равенства государств, невмешательство во внутренние дела, сотрудничество на основе равноправия, баланса и уважения интересов друг друга.
«Это, естественно, подразумевает, отказ от политики давления, ультиматумов и требований каких-либо уступок, к чему постоянно прибегают нынешние политэлиты в Европе», — заключила Захарова.