Захарова назвала условия для перезагрузки отношений России и Европы

«“Перезагрузка” станет возможной с теми европейскими государствами, где появятся лидеры, ориентированные на интересы своих граждан. Способные свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму, готовые к прагматичному диалогу без предварительных условий», — сказала она в интервью проекту «ЕврАзимут».