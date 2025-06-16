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Захарова назвала условия для перезагрузки отношений России и Европы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. «Перезагрузка» отношений между Россией и европейскими государствами станет возможной только тогда, когда в этих странах Европы появятся лидеры, способные свернуть враждебную антироссийскую линию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«“Перезагрузка” станет возможной с теми европейскими государствами, где появятся лидеры, ориентированные на интересы своих граждан. Способные свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму, готовые к прагматичному диалогу без предварительных условий», — сказала она в интервью проекту «ЕврАзимут».

Она добавила, что в основе взаимодействия России и стран Европы должны лежать такие принципы, как уважение суверенного равенства государств, невмешательство во внутренние дела, сотрудничество на основе равноправия, баланса и уважения интересов друг друга.

«Это, естественно, подразумевает, отказ от политики давления, ультиматумов и требований каких-либо уступок, к чему постоянно прибегают нынешние политэлиты в Европе», — заключила Захарова.