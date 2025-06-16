В Польше сообщили о росте недовольства среди граждан из-за поддержки Киева

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше растет недовольство среди граждан из-за политики властей, продолжающих оказывать масштабную поддержку Украине, несмотря на протесты общества. Об этом сообщило издание Mysl Polska, пишет газета «Известия».
«Польша еще до того, как Украина обратилась за помощью других стран — членов ЕК, традиционно первой выскочила вперед. Большинство поляков выступает против дальнейшей бездумной помощи Украине», — указывается в материале.
В статье отмечается, что недавно обнародованные депутатами от конфедерации документы, вызывают возмущение как у граждан, так и у части политиков. Особое негодование вызвал тот факт, что Варшава в 2024 году выплатила более 100 млн злотых процентов по украинскому долгу. Соответствующий документ министерства финансов представил депутат Гжегож Плачек.
«Вместо серьезного государства мы становимся кем-то по принципу филантропа, который все раздает бесплатно и, как выясняется, даже возвращает взятые за других кредиты», — отмечает издание.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий ранее высказался против вступления Украины в Европейский союз. По его словам, украинские власти должны понимать наличие своих интересов у таких европейских государств, как Польша и Венгрия. В качестве примера он привел эксгумацию жертв Волынской резни. -0-