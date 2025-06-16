В Польше сообщили о росте недовольства среди граждан из-за поддержки Киева

В статье отмечается, что недавно обнародованные депутатами от конфедерации документы, вызывают возмущение как у граждан, так и у части политиков. Особое негодование вызвал тот факт, что Варшава в 2024 году выплатила более 100 млн злотых процентов по украинскому долгу. Соответствующий документ министерства финансов представил депутат Гжегож Плачек.