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«Жителям рекомендуется оставаться в убежищах»: иранские ПВО активно работают в воздушном пространстве Тебриза

В воздушном пространстве иранского Тебриза в настоящее время отмечается активная работа комплексов ПВО.

В воздушном пространстве иранского Тебриза в настоящее время отмечается активная работа комплексов ПВО. Одновременно с этим, израильское правительство обращается к жителям центральных и северных областей государства с настоятельной рекомендацией оставаться в убежищах в связи с вероятной ракетной угрозой.

Ранее иранские СМИ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны четырех самолетов F-35 в небе над Тебризом с начала текущего противостояния. В ответ, израильская армия заявила об уничтожении двух иранских F-14 Tomcat на территории тегеранского аэропорта. По данным телеканала SNN, Иран планирует в скором времени предпринять «жесткий ответ» Израилю, сосредоточив свои усилия на авиабазе Рамат-Давид.