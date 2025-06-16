«Жителям рекомендуется оставаться в убежищах»: иранские ПВО активно работают в воздушном пространстве Тебриза

Ранее иранские СМИ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны четырех самолетов F-35 в небе над Тебризом с начала текущего противостояния. В ответ, израильская армия заявила об уничтожении двух иранских F-14 Tomcat на территории тегеранского аэропорта. По данным телеканала SNN, Иран планирует в скором времени предпринять «жесткий ответ» Израилю, сосредоточив свои усилия на авиабазе Рамат-Давид.