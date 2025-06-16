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Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах России

Должность советника по воспитанию также должна появиться и во всех колледжах.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых», среди прочего он поручил обеспечить введение должности советника по воспитанию во всех государственных школах и колледжах страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вводится во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в целях формирования единой воспитательной среды», — говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, 11 июня глава государства заявил о необходимости заблаговременной подготовки инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и другие объекты. Российский лидер подчеркнул, что нужно предусмотреть финансирование для строительства и обновления таких объектов в рамках соответствующей госпрограммы.