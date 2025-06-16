Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах России

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых», среди прочего он поручил обеспечить введение должности советника по воспитанию во всех государственных школах и колледжах страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вводится во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в целях формирования единой воспитательной среды», — говорится в документе.
Как писал сайт KP.RU, 11 июня глава государства заявил о необходимости заблаговременной подготовки инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и другие объекты. Российский лидер подчеркнул, что нужно предусмотреть финансирование для строительства и обновления таких объектов в рамках соответствующей госпрограммы.