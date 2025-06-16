Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах России

Как писал сайт KP.RU, 11 июня глава государства заявил о необходимости заблаговременной подготовки инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и другие объекты. Российский лидер подчеркнул, что нужно предусмотреть финансирование для строительства и обновления таких объектов в рамках соответствующей госпрограммы.