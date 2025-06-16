Нетаньяху допустил, что свергнет власть в Иране

Нетаньяху заявил о возможности свержения власти в Тегеране.
Результатом израильской операции в Иране может стать смена режима. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Я хочу добиться результата. Мы хотим добиться трех ключевых результатов: ликвидации ядерной программы, ликвидации возможности производить баллистические ракеты, уничтожения оси террора. Мы сделаем все необходимое для достижения этих целей. Свержение иранского режима может стать результатом, потому что этот режим слаб. Мы меняем лицо Ближнего Востока, и мы, безусловно, видим, что в Иране произойдут огромные изменения», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции.
Операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня под названием «Ам Калави» и была направлена на ядерные и военные объекты, а также инфраструктуру страны. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи подтвердил удары и пообещал ответные действия. Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявлял, что атаки будут продолжаться до полного устранения угроз со стороны Ирана.