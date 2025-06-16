Нетаньяху допустил, что свергнет власть в Иране

Операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня под названием «Ам Калави» и была направлена на ядерные и военные объекты, а также инфраструктуру страны. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи подтвердил удары и пообещал ответные действия. Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявлял, что атаки будут продолжаться до полного устранения угроз со стороны Ирана.