Ранее Life.ru писал, что в Австрии серьёзно подготовились к визиту Владимира Зеленского и его супруги, перекрыв центр Вены. Однако не все жители страны рады этому гостю. Лидер Партии свободы Херберт Кикль ранее заявлял, что нейтральная Австрия не должна принимать главу киевского режима, чтобы не вставать на одну из сторон конфликта.