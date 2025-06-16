Мерц сделал неожиданное заявление о замороженных активах России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны «Большой семерки» (G7) на саммите в Канаде не собираются обсуждать вопрос замороженных российских активов. Об этом сообщает Welt.
Мерц заявил, что тема с «замороженными активами» играла роль на предыдущем саммите G7. Политик добавил, что в этот раз дальше этого не пойдет.
Страны G7 планируют рассмотреть ситуацию вокруг конфликта на Украине и изучить возможность введения новых санкций против РФ, заявил канцлер.
Также он обратился с просьбой поддержать санкции к президенту США Дональду Трампу.
Ранее Трамп, прибыв на саммит G7, заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» было неверным шагом.